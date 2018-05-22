Google’ın gizli anlaşması: Davranışları maniple etmek istemişler

İngiltere merkezli Times gazetesi, Google'daki bir birim tarafından 2016 yılında hazırlanan sekiz dakikalık bir videonun dışarıya sızdığını bildirdi.

İngiltere’de yayımlanan Times gazetesi, Google’ın X adındaki gizli araştırma birimi tarafından 2016 yılında hazırlanan sekiz dakikalık bir videonun dışarıya sızdığını bildirdi.

BBC Türkçe’nin gazetenin salı günkü sayısından aktardığı habere göre, “Google, insanların davranışlarını maniple etmek ve tüm canlıların faydasına olacak sonuçlar elde etmek için bireyler hakkında topladığı devasa büyüklükteki verileri kullandığı bir gelecek tahayyül ediyor” denildi.

Haberde, sekiz dakikalık videoda, Google’ın elindeki verilerin “bir kayıt defteri” olarak tanımlandığı ve bunların pasif kayıtlar olmaktan çıkarılarak, insanların eylemlerini şirketin “değerlerine” uygun bir şekilde etkileyebileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Haberde, “Google’ın bir kişi hakkında yeterli bir veriye sahip olmadığı durumlarda da algoritmasının bu kişie hakkında veri toplamak için cazip bir ürün geliştirmesi öngörülüyor” denildi.

Google ise videonun mevcut ya da ileriye dönük herhangi bir planı yansıtmadığını ve tamamen “bir düşünme deneyi” olduğunu söyledi.

Ancak analistler, videoda tarif edilene benzer bir geleceğin olasılık dahilinde olduğunu söylüyor.

The Times, şirketin aralarında “kullanıcı davranışındaki potansiyel hataları tespit eden ve düzelten” bir teknoloji de dahil olmak üzere yaptığı patent başvurularında benzer fikirlerin yer aldığına dikkat çekti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:03

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