Mardin Artuklu Üniversitesi rektöründen AKP’li adaylara övgü

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, AKP’nin kentte gösterdiği milletvekillerini övdü.

Hazırlattığı İlahiyat Ansiklopedisi’ndeki ifadeler ve açıklamalarıyla tepki çeken Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, AKP’nin kentte gösterdiği adayları ‘harika’ diye överek, “Boş yılları telafi edecekler” dedi.

Ağırakça’nın kullandığı ‘@AHMETAGIRAKCA’ twitter hesabında, AKP’nin adaylarına ilişkin yapılan paylaşımda, “Mardin akparti milletvekili listesinin harika olduğunu görüyorum çok kıymetli arkadaşlar liste başlarında bunların başarılı olacağına Mardin’e hizmet edeceğine ve geçirdiğimiz boş yılları telafi Edeceklerine İnanıyor herkesi şimdiden gönülden tebrik ediyorum Başarı kapıda” ifadeleri yer aldı.

‘DAHA ÖNCE HIRSIZLIKLA SUÇLAMIŞTI’

Daha önce AKP’nin kongre süreçleri ile ilgili Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar ile kavgalı Rektör Ağırakça, sosyal medya hesabından AKP Mardin yöneticilerini hırsızlıkla suçlayarak, “Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim” demişti.

Ağırakça’nın yayın yönetmenliğini yaptığı ve Şamil Yayıncılık tarafından yayımlanan 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nde ise, “Demokrasi, sosyal demokrasi gibi ideolojilere inanan ‘mürted’dir. Tövbe etmezse öldürülmelidir. Erkeğe itaat etmeyen kadına şiddet uygulanabilir” gibi skandal ifadelere yer verilmişti. (Mardin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:32

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