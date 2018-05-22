Gizlenen kanserli ürünleri açıkladığı için Bülent Şık'a soruşturma

KHK ile Akdeniz üniversitesindeki görevinden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık'a, kanser eden ürünleri açıkladığı için soruşturma açıldı.

Cumhuriyet gazetesinde gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında yazılar yazan Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden 677 sayılı KHK ile ihraç edilen Bülent Şık'a, “Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi!" başlıklı yazı dizisi nedeniyle soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak "Göreve ilişkin sırrın açıklanması, Yasaklanan bilgileri temin, Yasaklanan bilgileri açıklama ve Takdir olunacak diğer suçlar” gösterildi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre; Şık'ın yazı dizisinde Sağlık Bakanlığı'nın, 2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yaptığı geniş çaplı bir araştırma yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın halktan gizlediği araştırmada insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini çok aştığı ortaya çıkmıştı.

’KAMU SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN KONULARDA YASAK OLAMAZ’

Bülent Şık, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin kişisel Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: Bir akademisyenin asli sorumluluğu devlete ya da kurumlara değil halka karşıdır. Bu sorumluluk içinde olduğumuz şartlarda ne kadar aşındırılmış ve baskı altına alınmış olsa da hatırlamamız gereken gerçek şudur: Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:22

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