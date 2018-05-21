Bir Adım Daha İnisiyatifi: Eşit koşullar için Demirtaş’a özgürlük

Bir Adım Daha İnisiyatifi İstanbul Adliyesinde açıklama yaptı: Eşit ve adil bir seçim için Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Bir Adım Daha İnisiyatifi, adil ve eşit bir seçim çalışması sürdürülebilmesi için tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını talep etti.

24 Haziran seçimlerinde HDP ve Demirtaş için etkin ve bağımsız bir seçim çalışması yürütmek üzere yola çıkan Bir Adım Daha İnisiyatifi, “Demirtaş’ı serbest bırakın” dövizleri ile İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi. Bir Adım Daha İnisiyatifi’nden Barış Yıldırım, İstanbul’un pek çok ilçesinde seçim çalışması yürüttüklerini belirterek giderek sertleşen ve yoğunlaşan tek adam rejimine karşı çoğulcu ve demokratik bir toplumun inşa edilebilmesi için bir araya geldiklerini söyledi. Yıldırım, seçimin demokratik şartlarda gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

‘DEMOKRASİNİN İŞLEMESİ İÇİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI‘

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Uraz Aydın, “Demokratik çoğulcu siyasetin önde gelen isimlerinden biri cezaevinde kampanya yürütüyor. Bizler Bir Adım Daha olarak adil ve eşit bir seçim için Demirtaş’ın serbest bırakılmasını, Türkiye’nin geleceğine dair inancını, umudunu meydanlarda ifade edebilmesini istiyoruz.” dedi.

‘TUTUKLULUK REHİN ALMAK ANLAMINA GELMEKTEDİR’

Basına yazılı olarak dağıtılan metinde ise Demirtaş’ın serbest bırakılmasının gerekleri şöyle sıralandı:

Adaylardan biri tutukluyken adil bir seçim olmaz.

Cumhurbaşkanı Demirtaş 2 yıldır haksız bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Söz konusu herhangi bir cezası kesilmeyen Demirtaş yani, ‘şüpheli kişi’ Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu dönemin hukuk anlayışına baktığımızda, şu anki tüm adaylar ‘şüpheli’dir. Demirtaş’ın yargılanması devam ederken, bu tutukluluk rehin almak anlamına gelmektedir.

Ceza alması söz konusu olacaksa bile, ülkeye Cumhurbaşkanı adayı olmuş birinin kaçacak yeri olabilme ihtimaline bir çocuk bile gülecektir. Elbette tutuksuz yargılanabilecekken keyfi şekilde tutuklu bulunmaktadır.

Hiçbir propaganda eşitliğinin olmadığı seçim koşullarında, bir de adaylardan birinin tutuklu olması en üst düzeyde eşitsizliğe ve adaletsizliğe sebep olmaktadır.

Bu gerekçelerin ortadan kalkması seçimin adil, eşit ve güvenli gerçekleşmesi için ilk adım Demirtaş’ın serbest bırakılması olmalıdır. (İstanbul/EVRENSEL)

Demirtaş: Tutukluluğuma gerekçe yapılan deliller sahte

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 15:58

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