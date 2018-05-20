HDP: Demirtaş bir an önce tahliye edilsin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesini istedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirtaş’ın tahliyesi için yapılan başvurunun bir an önce sonuçlandırılarak Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını talep etti. Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarına da değinen Temelli, açıklamaların Türkiye’nin çok uzaklaştığı demokrasi kültürüne bir katkı olduğunu ifade etti. Temelli, “Biz burada bu çağrıyı yapan cumhurbaşkanı adaylarına çağrılarına sahip çıkmaları ve ısrarcı olmaları yönünde çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin basın açıklaması düzenledi. HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşen açıklamada konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Demirtaş’ın tahliyesi için geçen hafta yapılan başvurunun bir an önce sonlanmasının ve Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasının öncelikli talepleri olduğunu söyledi. Temelli, eşitlik ve serbestlik ilkelerinin en belirgin seçim ilkeleri olarak seçime katılacak adayların kullanacakları olanak ve yetkiler için de geçerli olduğunu ifade etti. Bu ilkelerin hayata geçebilmesi açısından tüm adayların propaganda olanaklarından yararlanması gerektiğinin altını çizen Temelli, Demirtaş’ın tutukluluk durumunun bu nedenle seçim faaliyetlerine katılımının engellenmesi anlamına geldiğini ve Anayasa’yı ihlal eden bir durum olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ ÇAĞRISI DEMOKRASİYE KATKIDIR

Temelli, diğer 5 adayın her türlü aracı kullanarak seçim çalışması yürütmesine karşılık Demirtaş’ın tutuklu bulunmasının cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşürdüğünü belirtti. 6 milyon seçmenin oyunu almış olan Demirtaş’ın tutukluluğunun aynı zamanda serbest seçim hakkının ortadan kalkması anlamına geldiğini dile getiren Temelli, yargılamaya konu olan açıklamalar ve konuşmaların ise mutlak dokunulmazlık kapsamında olduğuna dikkat çekti. Temelli, diğer cumhurbaşkanı adaylarının Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki çağrılarına da değinerek “Bu çağrılar çok kıymetlidir. Çünkü burada alışılagelmiş siyasi davranışın ötesinde bir adım söz konusudur. Türkiye’nin çok uzaklaştığı demokrasi kültürüne katkıdır. Biz burada bu çağrıyı yapan cumhurbaşkanı adaylarına çağrılarına sahip çıkmaları ve ısrarcı olmaları yönünde çağrımızı yineliyoruz” dedi.

SEÇME SEÇİLME HAKKININ İHLALİNE SON VERMEK YARGININ ELİNDE

Yargıya da bir çağrıda bulunan Temelli, yargı bağımsızlığını gerçekleştirmenin yargıçların elinde olduğunu ifade etti. Yargı mensuplarının, yargı ve mahkemeler üzerindeki vesayete son vermesi gerektiğinin altını çizen Temelli, bu davanın tüm yargıya örnek oluşturacak bir

dava olduğunu ifade etti. Temelli, “Demirtaş’ın tutukluluk halinin incelemesini yapacak hakimleri cesur olmaya çağırıyoruz. İfade ve düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı bir yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Ama bugün seçme ve seçilme hakkı da ihlal edilmektedir. Bu ihlale de son vermek hakimlerin elindedir.” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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