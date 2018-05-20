71. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahibini buldu

71’inci Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği 'Manbiki Kazoku' (Bir Aile İşi) filmi kazandı.

Fransa’nın Cannes kentinde bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. 9 Mayıs’ta başlayan festivalin kapanış programı ve ödül töreni Festival Sarayı'nda düzenlendi. Bu yıl, en iyi filme verilen "Altın Palmiye" ödülüne Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) filmi layık görüldü. Avusturyalı oyuncu Cate Blanchett’ın başkanlığını üstlendiği festival jürisinde Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Khadja Nin, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve ve Andrey Zvyagintsev yer aldı.



Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, Kazak yönetmen Sergei Dvortsevoy'un yönettiği "Ayka" filmindeki rolüyle Samal Yeslyamova’ya verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Dogman" filmindeki rolüyle İtalyan aktör Marcello Fonte oldu.

TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, 1997 yılında ABD’li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek, “Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz. Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.



Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, ödülünü filmin çekimleri sırasında karşılaştığı sokak çocuklarına ve sığınmacılara adadı. Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Ahlat Ağacı" adlı film de ana bölümde yarıştı.



71. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler şu şekilde:



*Altın Palmiye: Hirokazu Kore-eda, (Manbiki Kazoku)

*Büyük Ödül, Spike Lee, (Blackkklansman)

*Altın Kamera, Lucas Dhont, (Girl)

*En İyi Yönetmen, Pawel Pawlikowski, (Cold War)

*En İyi Erkek Oyuncu, Marcello Fonte, (Dogman)

*En İyi Kadın Oyuncu, Samal Yeslyamova, (Ayka)

*Juri Özel Ödülü, Nadine Labaki, (Capharnaüm)

*En İyi Senaryo, Alice Rohrwacher, (Lazzaro gibi mutlu) ve Nader Saeivar, (Üç yüz)

*Belirli Bakış Ödülü, Ali Abbasi, (Border)

*En İyi Kısa Film, Charles Williams, (All These Creatures) (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 07:57

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