Demirtaş: Ben içeride çayımı yudumlerken diğer adaylar cefayı çekiyor

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim çalışması yapamamasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim çalışması yapamamasına ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş açıklamasında, 'Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik' dedi.

Demirtaş'ın ilgili açıklaması:

"Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor. Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 19:16

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