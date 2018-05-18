ABD'nin Teksas eyaletinde lisede silahlı saldırı: 10 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletindeki Santa Fe Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Teksas eyaletinde Santa Fe Lisesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yerel güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamalara göre saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

CNBC’de yer alan habere göre Houston bölgesindeki lisede meydana gelen saldırıda şüpheli tutuklandı ve "güvenli bir yere" alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan olaya ilişkin yaptığı açıklamada ilk gelen raporların durumun çok iyi olmadığına işaret ettiğini söyledi ve “Teksas’ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun!” paylaşımını yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre silahlı kişi lise birinci sınıfların sanat dersine girerek etrafa ateş açtı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 09:04

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