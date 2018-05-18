Kanal D’de sabah haberleri yayından kaldırıldı

Kanal D’de siyasi haberlere ayrılan zamanın kısılmasının ardından bu kez de sabah haberleri tamamen yayından kaldırıldı.

Demirören Grubunun Aydın Doğan’a ait gazete ve televizyonları satın almasının ardından başlayan değişim sürüyor. Kanal D’de daha önce ana haber bülteninde Ahmet Hakan’ın görevine son verilip, yerine Buket Aydın’ın getirilmesi ve siyasi haberlere ayrılan zamanın kısılmasının ardından bu kez de sabah haberleri tamamen yayından kaldırıldı.

HABER YOK DİZİ TEKRARI VAR

Geçtiğimiz yıl Kanal D’nin sabah haberlerini sunmaya başlayan Murat Güloğlu’nun programı dün sabah son yayınını yaparak ekranlara veda etti.

Kanal D’den yapılan açıklamada Güloğlu’nun programının bulunduğu sabah kuşağında Yabancı Damat ve Aşk-ı Memnu dizilerinin tekrarlarının yayımlanacağı duyuruldu.

1995 yılında gazeteciliğe başlayan Murat Güloğlu, uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev aldı. ‘Evinizin Oğlu Murat Güloğlu’ sloganıyla tanınan Murat Güloğlu, Kanal D’den önce FOX TV’de de çalışmış ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve karısıyla ilgili yaptığı bir yorum yüzünden görevine son verilmişti.

ATASOY YERİNE DİNÇKOL

Öte yandan Kanal D Haber’de hafta sonu haberlerini sunan Gözde Atasoy da ekrandan çekildi. Medyaradar’ın haberine göre, Kanal D’de hafta sonu haberlerini bundan böyle Merve Dinçkol sunacak. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 18:21

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