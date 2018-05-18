Yarkadaş: Emin Çölaşan’ı tehdit ‘özel yaşammış’

CHP'nin, Sözcü Yazarı Emin Çölaşan'ın tehdit edilmesine ilişkin verdiği soru önergesi geri gönderildi.

Sözcü Yazarı Emin Çölaşan'ın tehdit edilmesine ilişkin olarak TBMM’ye verilen soru önergesi, Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından geri çevrildi.

CHP'nin gazeteci milletvekili Barış Yarkadaş, Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan'ın ölümle tehdit edilmesine ilişkin verdiği soru önergesinin, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yanıtlanmadan geri gönderildiğini açıkladı.

İsmail Kahraman'ın tutumunu eleştiren Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan, 10 Nisan 2018 tarihinde, adı ve adresi belli bir kişi tarafından, üstelik de sahibi olduğu şirketin mail adresinden ölümle tehdit edildi. Çölaşan'ın bu tehdidi köşesine taşıması üzerine, ben de konuyu Başbakan Binali Yıldırım'a yazılı bir önergeyle ilettim. Önergede, adı ve adresi belli olan tehditçi için herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığını ve tehdide karşı hangi önlemleri alacaklarını sordum. Soru önergemin üzerinden tam 40 gün geçti. Sabırla verilecek cevabı beklerken, bunun tam tersi oldu."

CHP'li Barış Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Meclisin kapanmasından bir gün sonra, TBMM'deki makamıma, Başkan İsmail Kahraman imzalı bir evrak geldi. Evrakta, Emin Çölaşan'ın tehdit edilmesine ilişkin önergemin, iç tüzüğün 96. maddesine aykırı olduğu ve bu yüzden geri gönderildiği yazıyordu. Meclis iç tüzüğünün 96. maddesi, 'özel yaşamı ilgilendiren konular hakkında soru sorulamaz' ibaresini taşır. Kahraman, önergemi geri gönderdiğine göre, Çölaşan'ın tehdit edilmesini, tehditçinin özel yaşamı sayıyor demek ki... İşte bu kafa, cinayetlere, suikastlere ve saldırılara zemin hazırlıyor, teşvik ediyor ve cesaretlendiriyor."

'İSMAİL KAHRAMAN TEHDİDE GÖZ YUMUYOR''

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, muhaliflere yönelik işkence, tehdit ve saldırılara ilişkin tüm önergeleri okumadan geri gönderdiğini belirten Yarkadaş, "İşkencenin, tehdidin, saldırıların üstünü örtmeye çalışan ve o makama yakışmayan bir kişi olarak anacağız kendisini... Emin Çölaşan AKP karşıtı diye, tehdit edilmesini meşru gören bir kafanın, TBMM Başkanlığı'nı işgal etmesi, demokrasimiz açısından bir utançtı'' dedi.

Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan'ın Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri olduğu ve bizzat hükümet tarafından korunması gerektiğini belirten Yarkadaş, "Ancak ne yazık ki; tam tersi oluyor ve Çölaşan'a yönelik açık ölüm tehdidinin önüne geçilmek bir yana, buna ilişkin sorular bile geri gönderiliyor" diye konuştu.

AKP'Yİ UYARDI

Çölaşan'a yönelik herhangi bir saldırıdan, buna göz yumanların da sorumlu olacağını belirten Yarkadaş, tepkisini şöyle dile getirdi:

"AKP iktidarı, muhaliflere yönelik her türlü alçak girişimi meşru görüyor. Bakın Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Soma'da dört yıl önce bir madenciyi tekmeledi. Bu utanmazlığın üstüne bir de gitti, doktordan bileğinin incindiğine dair rapor aldı. Hakkında herhangi bir soruşturma bile açılmadı. Ve AKP, bu utancı da tarihine kaydetti. Yerkel'in attığı tekmenin yeniden gündeme gelmesi üzerine 'Hesap vereceksin' diyen Oyuncu Barış Atay ise apar topar gözaltına alındı. AKP'nin ahlakı da adaleti işte budur.."

CHP'li vekil sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi aynı muamele Emin Çölaşan'a da yapılmak isteniyor. Çölaşan'ı alçakça tehdit eden kişi hakkında soruşturma bile açılmazken, tehdide yönelik sorumuz 'Bu özel yaşamdır, soramazsınız' denilerek geri gönderiliyor. Halkımız 24 Haziran'da bu utanmazlığa gereken cevabı vermeli ve Türkiye'yi bu utançtan kurtarmalıdır." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 15:13

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