Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Mayıs 2018 Cuma

Günden güne kötüye giden ekonomi ve halkın düşen alım gücü, 24 Haziran seçimleri, seçimlerden sonra yeni bir açılım ihtimali tartışmaları, Yenikapı'daki Kudüs mitingi ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

18 Mayıs Cuma günü gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 09:46

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