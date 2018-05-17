İsrailli komünistlerden Gazze için yardım kampanyası

İsrail Komünist Partisi, Gazze Katliamı’nda yaralanan Filistinliler için Tıbbı ve İnsani Yardım Kampanyası başlattı.

İsrail Komünist Partisi, Filistin'de yapılan katliama ilişkin için Tıbbı ve İnsani Yardım Kampanyası başlattı.

Partinin Merkez Komitesi adına yapılan açıklamada, 14 Mayıs günü Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere yönelik İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı “katliam” olarak nitelendirildi. “Gazze Katliamı’nın ve Gazze’de Filistinlilere karşı sürdürülen İsrail saldırganlığı ve zulmün ardından 60 Filistinli keskin nişancılar tarafından öldürüldü, aralarında çocuklar da vardı, binlerce Filistinli yaşasalar da sakat kalacak şekilde yaralandı” denilen açıklamada, Gazze’deki hastanelerin büyük yoğunluk yaşadığı ve hayat kurtaracak önemde operasyonlar ve gerekli cerrahi müdahaleler için tıbbı ve insanı yardım çığlığı attıkları belirtildi.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Açıklamada, “Bu koşullar altında İsrail Komünist Partisi, Gazze’deki Filistin halkının kararlığına ve direnişine destek vermek, bu akıl dışı koşullar altında çöken ve haftalardır günde binlerce yaralı tedavi eden Gazze hastanelerinin çalışmalarına yardımcı olmak için 16 Mayıs’ta İnsani ve Tıbbi Yardım Kampanyası başlatmıştır” denildi.

İsrail Komünist Partisi, İsrail işgali ve katliamını protesto eden siyasi partilerin dayanışması için teşekkür ettiği açıklamasında, tüm komünist ve ilerici sol partilere, her birinin kendi koşulları doğrultusunda, Gazze hastaneleri için uluslararası destek çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Hepimiz, emperyalizmin, siyonizmin ve gerici güçlerin adalet, barış ve Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki halkların kendi kaderlerini tayin haklarını katlettikleri karanlık dönemlerde yaşıyoruz. Bu eylemlere karşı direnmek ve protesto etmek görevimizdir” denildi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 18:33

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