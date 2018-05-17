5 DAKİKADA - 17 MAYIS 2018 Hakimlik mesleğinden ihraç edilen Zeynep Mercan ile konuştuk
5 Dakikada bu hafta, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Hakim Zeynep Mercan ile konuştuk.
5 Dakikada'nın bu haftaki konuğu hakimlik mesleğinden ihraç edilen Zeynep Mercan oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınan, 65 gün tutuklu kalan, en son hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilen ve istinaf mahkemesinde davası süren Zeynep Mercan ile konuştuk.
Bir muhrec* hakimin portresi: Zeynep Mercan
Fatih Polat'ın sunumu ile 5 Dakikada, her perşembe saat 12:00'de Evrensel WebTV'de. (EVRENSEL WEBTV)Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 12:09
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