Hakimlik mesleğinden ihraç edilen Zeynep Mercan ile konuştuk

5 Dakikada'nın bu haftaki konuğu hakimlik mesleğinden ihraç edilen Zeynep Mercan oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınan, 65 gün tutuklu kalan, en son hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilen ve istinaf mahkemesinde davası süren Zeynep Mercan ile konuştuk.

Bir muhrec* hakimin portresi: Zeynep Mercan

Fatih Polat'ın sunumu ile 5 Dakikada, her perşembe saat 12:00'de Evrensel WebTV'de. (EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 12:09

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