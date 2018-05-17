Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Mayıs 2018 Perşembe
Ekonomideki kötü gidiş, 24 Haziran seçimleri, İsrail'e tepkiler, Barış Atay'ın serbest bırakılması ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Ekonomideki kötü gidiş, 24 Haziran seçimleri, İsrail'in Filistinlilere saldırısına gelen tepkiler, Barış Atay'ın serbest bırakılması ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
17 Mayıs Perşembe günü gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 09:47
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