Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Mayıs 2018 Perşembe

Ekonomideki kötü gidiş, 24 Haziran seçimleri, İsrail'in Filistinlilere saldırısına gelen tepkiler, Barış Atay'ın serbest bırakılması ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

17 Mayıs Perşembe günü gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 09:47

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