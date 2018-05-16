Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş hayatını kaybetti

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş 68 yaşında hayatını kaybetti.

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan ve 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Erdiş'in yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde “Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti. Erdiş'in tahliye kararında "Her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" gerekçesine yer verilmişti. (HABER MERKEZİ)

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 13:36

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