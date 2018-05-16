Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' / 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Gazze sınırında Filistinlileri katleden İsrail'e ve ABD'ye büyüyen tepkiler, AKP hükümetine İsrail ile olan ilişkileri kesmediği için artan eleştiriler, ekonomideki kötüye gidiş, 24 Haziran seçimleri gündemi, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması tartışmaları ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

16 Mayıs Çarşamba günü gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 09:53

www.evrensel.net