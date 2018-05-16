UEFA Avrupa Ligi'nde final gecesi: Marsilya-Atletico Madrid

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bu akşam Olympique Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynanacak finalin ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi kupası, bugün oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Finalde Fransa’dan Olympique Marsilya ile İspanya’dan Atletico Madrid, TSİ 21.45’te Fransa’nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya’dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid’den Jose Gimenez’in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek.

Öte yandan Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.

3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets’in çalıştırdığı Marsilya’yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.

ATLETICO’NUN 9. FİNALİ

Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9. kez final oynayacak. Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3’ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 1962’de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina’yı 1-1 ve 3-0’lık skorlarla geçerek şampiyon oldu.

Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963’te Tottenham’a 5-1, 1986’da Dinamo Kiev’e 3-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 2010 finalinde Fulham’ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012’de de Athletic Bilbao’yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1974’te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih’e 1-1 ve 4-0’lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992’de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid’e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014’te uzatmalarda 4-1, 2016’da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

MARSİLYA 5. KEZ FİNALDE

Marsilya, 5’inci kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak. Fransa ekibi, daha önce çıktığı 4 finalden birini kazandı. İlk finaline çıktığı 1991’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Kızılyıldız’a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 5-3 yenildi.

Marsilya, 1993 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan’ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

O dönemki adıyla UEFA Kupası’nda ise iki finale çıkan Marsilya, 1999’da Parma’ya 3-0, 2004’te Valencia’ya 2-0 kaybetti. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 07:40

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