Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı

Somalı madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in 'özür' açıklamasına tepki gösterdikten sonra hedef haline getirilen Barış Atay gözaltına alındı.

Oyuncu Barış Atay bu sabah gözaltına alındı. Soma katliamı sonrası madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in “özür” açıklamasına tepki gösterdikten sonra hedef haline getirilen Atay’ın sabah saat 6 civarında evinden gözaltına alındığı bildirildi.

Avukat Efkan Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını söyledi. Bolaç, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti.

YERKEL’E TEPKİ GÖSTERDİ

Barış Atay, Yerkel’in “günah keçisi ilan edildiğini” öne sürerek “Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti” şeklindeki sözlerine Twitter’dan tepki göstermiş ve “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” demişti.

Ahmet Hakan'ın 'Haddini bildirin' dediği Barış Atay'dan yanıt

AHMET HAKAN, ‘HADDİNİ BİLDİRİN’ DEDİ

Atay’ın bu sözleri sonrası Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan dün bir köşe yazısı yazmış ve Atay’ın “haddinin bildirilmesi gerektiğini” savunmuştu.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye çağrı yapan Ahmet Hakan, “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz! Sakın bana… “Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki” falan demeyin. Şunu unutmayın: Bu adam, bir zihniyeti temsil ediyor! Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, “bitsin” dediğimiz ne varsa… Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!” ifadelerini kullanmıştı.

Atay ise Ahmet Hakan’a verdiği yanıtta “Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan” dedi. (HABER MERKEZİ)

Tekmelediği madenci, Yusuf Yerkel'i yalanladı

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 07:12

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