Fotoğraf: Bergtuğ Öncü/DHA
Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı
15 Mayıs 2018 23:33
Urfa Halfeti'de jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, iddiaya göre roketatarla düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. DHA'nın aktardığıona göre; Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgede operasyon başlatıldı. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 23:43
www.evrensel.net