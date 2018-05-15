Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı

Fotoğraf: Bergtuğ Öncü/DHA

Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı

    • 15 Mayıs 2018 23:33

    Urfa Halfeti'de jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

    Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, iddiaya göre roketatarla düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

    Olay, gece saatlerinde meydana geldi. DHA'nın aktardığıona göre;  Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.

    Yaralı askerler, Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgede operasyon başlatıldı. (HABER MERKEZİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 23:43
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