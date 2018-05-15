Almanya'da siyasilerden Özil ve Gündoğan'a Erdoğan tepkisi

Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'la buluşması tepki çekerken Emre Can'ın daveti reddettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde Ada'da forma giyen Türk asıllı Almanya vatandaşı futbolcular İlkay Gündoğan, Mesut Özil ve Cenk Tosun'la bir araya gelmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Almanya Futbol Federasyonu, Almanya milli takımı forması giyen Manchester City'li Gündoğan ve Arsenal'li Özil'i eleştirirken siyasi partilerden de benzer açıklamalar geldi.

'UYUM ÇABALARINA UYGUN DEĞİL'

Deutsche Welle'nin haberine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Spor Politikaları Sözcüsü Ebehard Gienger iki futbolcunun tutumunun Almanya'da yaşayan Türklerin topluma uyumunu sağlamak üzere yürütülen çabalara uygun olmadığını söyledi. Giegner, "Türkiye asıllı vatandaşlarımızın Federal Alman Cumhuriyeti'ni memleketleri olarak görmelerini isterken, iki harika kişilik kendilerini başka bir devletle tanımladı. Böyle şey olmaz" diye konuştu.

'YANLIŞ BİR REVERANS'

Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da tartışmaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla dahil oldu. Merkel'in partisi CDU'dan olan Bakan Annette Widmann-Mauz, Londra'daki buluşmayı "yanlış bir reverans" olarak tanımlayarak bunun Alman Futbol Federasyonu'nun kampanyasında savunduğu saygı ve hoşgörü gibi değerlerin tam tersi olduğunu belirtti.

'BİR DESPOT İÇİN SEÇİM KAMPANYASI YAPMAMALILAR'

Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) Federal Meclis Başkan Yardımcısı Hans – Peter Friedrich "Kısa süre önce Almanya'ya yönelik çirkin açıklamalarda bulunmuş yabancı bir siyasetçinin seçim kampanyası için kullanılmaya izin vermek yadırganacak bir durum" derken CSU Twitter hesabından da "Milli takım formasını giyenler, ülkemizin değerlerine bağlı kalmalıdır. Basın özgürlüğü ve insan haklarını sınırlayan bir despot için seçim kampanyası yapmamalıdır" açıklaması yapıldı.

SPD: İNSAN HAKLARINI SINIRLAYAN BİR SİYASETÇİYE BAĞLILIK GÖSTERMEK

İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Spor Politikaları Sözcüsü Detlev Pilger, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile birlikte poz vermesini, "basın özgürlüğünü ayaklar altına alan ve insan haklarını sınırlayan bir siyasetçiye bağlılık göstermek" olarak yorumladı.

SOL PARTİ: KABA BİR FAUL

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirerek, "Türkiye'de demokrat kişilerin takibata uğradığı bir dönemde Londra'daki lüks bir otelde despot Erdoğan ile buluşmanın ve onu 'Cumhurbaşkanımız' olarak tanımlamanın kaba bir faul" olduğu yorumunu yaptı.

AfD: MİLLİ TAKIMA ALINMAMALILAR

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise eleştirilerini bir adım öteye taşıdı. Partinin meclis grup başkanı Alice Weidel, Özil ve Gündoğan'ın Rusya’da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası için Alman milli takımına alınmamalarını talep etti.

EMRE CAN DAVETİ REDDETTİ

Öte yandan Die Welt’in haberine göre Liverpool forması giyen Emre Can'ın Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetini reddettiği bildirildi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 15:57

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