Yuvapınarlılar taş ocağı davasını kazandı

Ordu'nun Gölköy ilçesi Yuvapınar Mahallesi'nde halkın tepki gösterdiği taş ocağı projesi Danıştay tarafından da reddedildi.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Yuvapınar Mahallesi’nde planlanan Patlatmalı Bazalt Ocağı projesini Danıştay da reddetti.

Yuvapınar Mahallesi’nde tamamı orman arazisinde kalan 9,48 hektar alan için Valilik tarafından iki yıl önce “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmişti. Yöre sakinleri, Ordu Çevre Derneğinin hukuki desteğiyle, ÇED kararının iptali için Ordu İdare Mahkemesinde dava açmıştı. Dava Aralık 2017’de sonuçlanmış ve karar iptal edilmişti.

İptal kararına gerekçe olarak projeye göre ocak işletmesi sırasında su kaynaklarının akışı doğrultusunda patlatma ve kırıcı makine kullanımının söz konusu olduğu; bu durumun ocağın alt kısmında kalan yerleşim yerlerindeki içme ve kullanım sularının miktarını ve kalitesini olumsuz etkileyeceği belirtilmişti. Ayrıca, patlatma ve nakliye sırasında oluşacak toz, taş savrulması, heyelan, hayvan ve bitki popülasyonu konusunda proje tanıtım dosyasının yeterli olmadığı tespit edilmişti.

Valilik, iptal kararına itiraz ederek Danıştay’a temyiz dilekçesi verdi. Danıştay 14. Daire dilekçeyi inceledi ve Nisan 2018’de verdiği kararla, karar düzeltme yolunu da kapatarak Ordu İdare Mahkemesinin verdiği kararı onadı. Böylece yöre sakinleri davayı kazanmış oldu.

ÇED iptal davasıyla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı ruhsat iptal davası da açan Yuvapınarlılar, bu davanın da kendileri için olumlu sonuçlanmasını bekliyorlar. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 15:00

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