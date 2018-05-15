Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' / 15 Mayıs 2018 Salı

Kudüs'teki ABD büyükelçiliği açılışında Filistinlilere saldıran İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliam, cumhurbaşkanı adaylarının söylemleri, 24 Haziran seçimi gündemi ve çok daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

15 Mayıs Salı günü gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 09:42

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