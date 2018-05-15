Erdoğan İngiltere’de iyi karşılanmadı

İngiltere medyası ve demokratik kitle örgütlerinin gündeminde Erdoğan’ın ziyareti vardı.

Üç günlük bir ziyarette çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz medya kuruluşlarında ve toplumda tartışmalara neden oldu. Başta medya organları olmak üzere, bir çok sendika ve kitle örgütü, Erdoğan’ın otoriter bir yönetime kaydığını ve tek başına tüm ülkede söz sahibi olmak istediğini belirtti.

SUUDİ’LERE BENZETİLDİ

İngiltere’de en çok dinlenen radyolardan biri olan LBC radyosu Pazartesi sabah yayınını Erdoğan’ın ziyaretine ayırdı. Program sunucusu James O’Brien, Erdoğan’ın giderek Suudi krallarına benzediğini söyledi ve İngiltere hükümetinin de böyle yöneticilerle ilişkisini iyi tutmasını eleştirdi.

BBC, ITV, Guardian, Independent, Morning Star gibi gazete ve televizyonlarda da, Erdoğan’ın tüm gücü elinde toplamak istediğine ilişkin yorumlar yapıldı.

CHATHAM HOUSE’DA PROTESTO

Erdoğan, İngiltere’deki tüm temaslarında protestolarla karşılanıyor. Güzergahının gizli tutulduğu ziyarette, gittiği yerlere insanların toplantığı görüldü. Protestocuların yanı sıra Erdoğan’a destek vermek isteyenler de etkinlik mekanına geldi. Chatham House konuşmasından önce bina önüne toplanan onlarca kişi protesto ederken, bir çok kişi de destek için aynı mekana geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ziyaretin son günü olan Salı günü de kitlesel bir protestonun yapılması bekleniyor.

BÜYÜK PROTESTO ÇAĞRISI

Başbakan Theresa May ile görüşmesi esnasında Başbakanlık konutu önünde protesto çağrısı yapan örgüt sayısı onlarla ifade ediyor. İngiliz kitle örgütleri, insan hakları örgütleri, ulusal ve uluslararası basın örgütlerinin yanı sıra, tanınmış sanatçı ve yazarlar da çağrı yaptı.

Bir çok sendika, kitle örgütü, siyasi parti de protestolara çağrıda bulunarak, Başbakan May’in Erdoğan’ı ağırlamasını eleştirdi. İnsan hakları ve demokrasiye yönelik saldırıların en yüksek düzeyde olduğu Türkiye’de, bu durumun sorumlusu olarak Erdoğan’ı gösteren kurumlar, May’in Erdoğan’la ilişkilerini dondurmasını istiyor. (Londra/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 01:18

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