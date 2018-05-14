Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok' - 14 Mayıs 2018 Pazartesi

Soma katliamının 4'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen miting, Devlet Bahçeli'nin ve AKP kanadının karşılıklı af açıklamaları, ekonomideki kötü gidiş, erken seçim gündemi, ittifak tartışmaları ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

14 Mayıs Pazartesi günü gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 09:52

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