Abdullah Gül Üniversitesinde evrim sempozyumu

Abdullah Gül Üniversitesinde Dr. Günseli Bayram ve Evrim Ağacı temsilcisi Selen Akçakoca’nın katılımıyla 'Evrim ve Uygulamaları Sempozyumu' düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesinde Computer Society Kulübü tarafından “I. Evrim ve Uygulamaları Sempozyumu” düzenledi. Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nden ilginin yoğun olduğu sempozyuma yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Sempozyuma Sivas ve Mersin’den tıp öğrencileri de ilgi gösterdi.

İstanbul Arel Üniversitesinden Dr. Günseli Bayram'ın "Evrim Teorisi ve Evrimsel Biyolojinin Gelişimi" konulu oturumuyla başlayan sempozyum, Evrim Ağacı temsilcisi ODTÜ öğrencisi Selen Akçakoca’nın konuşmasıyla devam etti.

Selen Akçakoca, konuşmasında üniversitelerin bilimsel eğitimden uzaklaştığını belirterek nitelikli eğitimin yok edildiğine dikkat çekti. Türkiye’de bilimin gelişmesinin gençliğin elinde olduğunu söyleyen Akçakoca, bilimsel eğitimin ilkokuldan başlayarak tüm eğitim sistemine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kayseri’nin bilimsel temelli sempozyumlara ev sahipliği yapabilmesinin önemli olduğunu söyleyen Akçakoca, bilimin halka yayılması için bu ve benzeri etkinliklerin örnek teşkil ettiğini aktardı.

Akçakoca’nın konuşmasının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Niyazi Acer, “Beyin ve Zekânın Evrimi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efe Sezgin “Evrimsel Tıbbi Yaklaşımlar” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumların ardından sempozyum soru-cevap bölümüyle devam etti.

Etkinlik sonunda yapılan çekilişte üç öğrenciye Evrensel Basım Yayın ve Kor Kitap’tan evrim kitapları hediye edildi. (Kayseri/EVRENSEL)

Evrim teorisi ODTÜ’de tartışıldı

Evrim Teorisini eğitimden çıkarmışlar, evrimi çıkaramamışlar

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 08:15

www.evrensel.net