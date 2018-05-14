Serie A’nın 37. haftasında deplasmanda Roma ile 0-0 berabere kalan Juventus şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 37'nci Roma, sahasında Juventus golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 92'ye yükselten Juventus, en yakın rakibi Napoli'nin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Serie A'nın güçlü takımı Roma, sahasında Juventus ile golsüz berabere kaldı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekipte Nainggolan 68'inci dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Roma puanını 74'e yükseltirken puanını 92'ye yükselten Juventus ise şampiyonluğunu ilan etti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 07:52

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