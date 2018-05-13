Kilis’te evi su bastı, mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kilis'te juvvetli yağış nedeniyle evi su bastı. 5 kişi mahsur kaldı. Daha sonra kurtarılan 5 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te, kuvvetli yağış nedeniyle su basan evde bulunan 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, İslahiye karayolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Gülbaba köyünde bir evi su basması sonucu mahsur kalan Emine Şahan, Feyza Şahan, Mikail Şahan, Sebiha Yıldırım ve Rüstem Yıldırım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suyu nedeniyle Kilis-İslahiye karayolu ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşan karayolu, iş makinelerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (Kilis/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 20:47

www.evrensel.net