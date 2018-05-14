â€˜KÃ¼rt dili varlÄ±k yokluk mÃ¼cadelesi veriyorâ€™

KapatÄ±lan Tiroj Dergisi DiyarbakÄ±r Temsilcisi ReÅŸo RonahÃ®, KÃ¼rtÃ§enin topraklarÄ±nda varlÄ±k mÃ¼cadelesi verdiÄŸini sÃ¶yledi, ortak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Serpil BERK

DiyarbakÄ±r

Kürt Dil BayramÄ± yaklaÅŸÄ±rken Kürtçe üzerindeki baskÄ±larÄ± gazetemize deÄŸerlendiren KHK ile kapatÄ±lan Tîroj Dergisi DiyarbakÄ±r Temsilcisi ReÅŸo Ronahî, Kürt dilinin kendi topraklarÄ±nda varlÄ±k yokluk mücadelesi verdiÄŸini söyleyerek, OHAL ile birlikte aÄŸÄ±rlaÅŸan koÅŸullarda Kürt Dil BayramÄ±’nÄ±n mücadele günü olarak ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti. Rohahî, ortak mücadele ve üretim için bir araya gelinmesi gerektiÄŸinin çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

Celadet Ali Bedirxan tarafÄ±ndan 1932’de, ilk kez Latin alfabesi kullanÄ±larak çÄ±karÄ±lan Hawar adlÄ± Kürtçe derginin yayÄ±na baÅŸlama tarihi olan 15 MayÄ±s, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana Kürt Dil BayramÄ± olarak kutlanÄ±yor. 15 MayÄ±s Kürt Dil BayramÄ± öncesi KHK ile kapatÄ±lan Tîroj Dergisi DiyarbakÄ±r Temsilcisi ReÅŸo Ronahî ile konuÅŸtuk.

‘BAYRAM KUTLAYACAK KOÅžULLAR YOK’

Tarih boyunca Kürtçe’ye uygulanan baskÄ±lar bir yana son birkaç yÄ±la bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bayram kutlanacak havanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ronahî, “HatÄ±rlatmakta fayda var; OHAL’den evvel Kürtçe eÄŸitim veren okullar kapatÄ±ldÄ±. OHAL sonrasÄ± KHK’ler marifetiyle Kürtçe kurslarÄ±, Kürt Yazarlar DerneÄŸi ve yayÄ±n organlarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Bu alanda emek veren insanlar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, tutuklandÄ± veya iÅŸlerinden edildi. OHAL sürecinde atanan kayyÄ±mlar tarafÄ±ndan belediyelerin giriÅŸlerindeki Kürtçe tabelalara indirildi, Ehmedê Xanî’nin heykeli yÄ±kÄ±ldÄ±… Olumsuz birçok örnek verilebilir” dedi.

‘ORTAK MÜCADELE ZEMÄ°NÄ° YARATILMALI’

Kürtler açÄ±sÄ±ndan bayram kavramÄ±nÄ±n bir günlük kutlanacak bir mesele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ronahî, “Hele ki konu dil ise öyle bir günlük, birkaç günlük kutlamalarla sorunun üstesinden gelinmez. Tüm diÄŸer bayramlar gibi bu günün de, hele ki OHAL’le aÄŸÄ±rlaÅŸan baskÄ± koÅŸullarÄ±nda, Kürt Dil BayramÄ±’nÄ±n da bir mücadele gününe olarak ele alÄ±nmasÄ± gerekir. Ä°lginçtir; Kürtlerin ilk gazetesi 120 yÄ±l evvel Kahire’de, yukarÄ±da adÄ±nÄ± andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hawar dergisi de Åžam’da yayÄ±m hayatÄ±na baÅŸlÄ±yor. 1980 darbesi sonrasÄ± birçok Kürt aydÄ±n ve yazar Avrupa’ya yerleÅŸmek zorunda kalÄ±yor ve orada bir edebi üretimde bulunuyorlar. Demek istediÄŸim bu dil kendi coÄŸrafyasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na itildi sürekli ve bu coÄŸrafyanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ayakta kalmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k kendi topraklarÄ±nda bir varlÄ±k yokluk mücadelesi veriyor. Fakat bu mücadelenin ileriye taÅŸÄ±nabilmesi için bu alanda emek veren tüm kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n bir araya gelip ortak mücadele ve üretim zemini yaratmalarÄ± gerekir”diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 14:44

www.evrensel.net