24 Haziran erken seçimlerine ilişkin tutumunu açıklayan Birleşik Haziran Hareketi AKP- MHP İttifakına ‘Hayır’ diyeceğiz.

Birleşik Haziran Hareketi, 24 Haziran'da seçim takvimini Vedat Dolakay Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısıyla açıkladı. Haziran Hareketi, 16 Nisan referandumunda başlatılan "Hayır" kampanyasının 24 Haziran'da devam edeceğini ve AKP- MHP İttifakına “Hayır” diyerek, halkın egemenliğini ve emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracaklarını açıkladı. Seçim güvenliği konusunda sandıklara sahip çıkılacağı belirtilirken, tek adama karşı “Hayır” kampanyasının örgütleneceği ifade edildi. CHP Milletvekilleri Şenal Sarıhan, İlhan Cihaner'in de katıldığı toplantıda KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve bağlı sendikaların yöneticileri de vardı. Toplantıda emek, barış, demokrasi vurgusu yapıldı.

Birleşik Haziran Hareketi, Vedat Dalokay Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında AKP- MHP İttifakına “Hayır” diyerek halkın egemenliğini ve emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracaklarını bildirdi. Soma'da ve Gezi'de hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başlatılan toplantıda Fatih Yaşlı, çağrı metnini okudu.

'AKP-MHP İTTİFAKINA KARŞI ‘HAYIR’ DALGASINI ÖRGÜTLEYECEĞİZ'

Fatih Yaşlı, AKP-MHP İttifakının tüm politikalarının iflas ettiğini söyleyerek, “Seçimler eşitsizlikler içinde anti-demokratik koşullarda gerçekleşse de tek adam rejiminin yenilgiye uğratılarak demokratik bir rejim inşa etmede önemli bir imkan sunmaktadır. Bu nedenle AKP-MHP bloğunun zayıflatılması için aktif bir mücadele içerisinde olacağız”dedi.

Demokratik dönüşümün sadece parlamento güçlerine bırakılarak gerçekleştirilemeyeceğini söyleyen Yaşlı, “Seçimler nasıl sonuçlar sonuçlansın yarınlara daha büyük umutla bakabilmemizin ve tepemizdeki zorba iktidardan kurtulabilmemizin asıl güvencesi halkın öz gücüne dayanan birleşik mücadelesidir. Bu bilinç ve sorumlulukla tek adam rejimine karşı “Hayır” dalgasını örgütleyeceğiz”diye konuştu.

Haziran'a hazır olduklarını ve üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen Yaşlı, halkın dün “Hayır” bugün, “Tamam” çıkışıyla yeniden ortaya çıkan direniş ve isyan dinamiğinin Birleşik Haziran Hareketi'nin yol haritası olacağını söyledi. Yaşlı, “Sandıkları koruyacağız. Özgürlükten, eşitlikten, kardeşlikten yana olan tüm güçleri adalet için yollara düşen milyonları memleketimizi geleceğine sahip çıkmak için oy vermeye, tüm ilerici güçlerle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Seçim sonuçları ne olursa olsun irademize sahip çıkacağız. Sömürüsüz, eşit ve laik günlere dek mücadelemizi sürdüreceğiz”dedi.

'BURADAKİ KONUŞMALARDAN ANLIYORUM Kİ HALK İTTİFAKI VAR'

CHP Milletvekilli Şenal Sarıhan, “Buradaki konuşmalardan anlıyorum ki halk ittifakı var. Bunu hep birlikte aşacağız. Bu birliğe, güce, halka güveniyorum” dedi.

CHP Milletvekili, İlhan Cihaner ise 24 Haziran'ın eşit, özgür, barış mücadelesi veren insanlar için bir fırsat olduğunu söyleyerek “Verdikleri sözlerin tersini yapan bir iktidar var, ormanı, suyu, doğayı yağmalayan sermaye var, bombalar saçan emperyalizm var. Ama bu iktidardan ve temsil ettiği tüm politikalardan kurtulma fırsatı da var. Umarım bunu 'Tamam'ına erdireceğiz”diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ'

Eski TTB Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Beyazıt İlhan, artık insanların parası yoksa hak edilen nitelikli sağlık hizmetine ulaşamadığını ifade ederek, Şehir Hastaneleri ile Türkiye'nin borç yükünün arttığını ve torunlarının bile borçlu hale getirildiğini söyledi. AKP'ni sağlığpa zararlı olduğunu söyleyen İlhan, “emeğe, demokrasiye, barışa düşman 'Cumhur İttifakı'na karşı mücadeleyi büyüteceğiz”dedi.

'YOLLARI AŞINDIRA AŞINDIRA GELİYORUZ'

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de, yolları aşındıra aşındıra geldiklerini söyleyerek “Biz iş güvencemize sahip çıkmak, emeğimizin karşılığını almak için geliyoruz. Emekçiler bıktı artık, 'Tamam' diyor. AKP, 'Yeni Türkiye' söylemiyle geldi ama gördük ki hiçbir şey yok. Şimdi de OHAL ve KHK'lerle saldırılarına devam ediyor”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 16:53

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