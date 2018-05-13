Eurovision 2018’de kazanan İsrail oldu

Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan ‘Toy’ şarkısıyla İsrail temsilcisi Netta Barzilai oldu.

Bı yıl Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan 529 puanla İsrail oldu. Netta Barzilai'nin ‘Toy’ şarkısıyla zafere ulaşan İsrail, 20 yıl sonra yarışmaya ev sahipliği yapmaya hak kazandı. İsrail'i 436 puanla Kıbrıs ve 342 puanla Avusturya takip etti.

26 ülkenin yarıştığı 63. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde tüm ülkeler şarkılarını seslendirdikten sonra jüri puanlarına geçildi. Jürinin verdiği puanlara göre ilk üçte Avusturya, İsveç ve İsrail yer aldı. Daha sonra izleyicilerin verdikleri puanlar da eklenince İsrail 529 puanla birinci oldu ve 20 yıl sonra yarışmaya ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

'BİR DAHAKİ SEFERE KUDÜS'TE'

Netta Barzilai'nin ‘Toy’ şarkısının sözleri, kadın haklarına dikkat çekiyor. Reuters'a konuşan 25 yaşındaki şarkıcı, çeşitliliğin ve farklılığın ödüllendirilmesinden dolayı teşekkür etti ve "Bir dahaki sefere Kudüs'te" dedi.

İşte kazanan şarkı:

Eurovision yarışması, 2. Dünya Savaşı sonrası 1956 yılında Avrupa'da birliği sağlayabilmek amacıyla "Eurovision Grand Prix" adı altında başladı ve o günden bu yana her yıl düzenlendi. Yarışmayı en fazla kazanan ülke, 7 zaferle İrlanda. Johnny Logan, ülkesi adına 1980 ve 1987 yıllarında yarışmayı iki kez kazanan ilk sanatçı unvanını elinde bulunduruyor. Daha önce yarışmayaı kazanan Norveç temsilcisi Alexander Rybak ülkesini bu yıl da temsil etti ancak 144 puanla 15. sırada yer aldı.

TÜRKİYE EUROVİSİON'A NEDEN KATILMIYOR?

Puanlama sisteminin haksız olduğunu belirten Türkiye, yarışmaya en son 2012'de Can Bonomo ile katıldı. Yapılan açıklamalarda, oylarını şarkılara göre değil, siyasi çıkarları doğrultusunda verildiği vurgulanuyor.

Öte yandan İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yarışma finallerine doğrudan katılma hakkı bulunurken diğer ülkelerin elemeden geçmesi eleştiriliyor.

ÜLKELERİ TEMSİL EDEN SANATÇILAR VE SESLENDİRDİKLERİ ŞARKILAR

Lizbon'daki finalde ülkesini temsil eden sanatçılar ve seslendirdikleri şarkılar şöyle:

♦ Ukrayna: Melovin - Under The Ladder ♦ İspanya: Amaia y Alfred -Tu Cancion ♦ Slovenya: Lea Sirk - Havala, ne! ♦ Litvanya: Leva Zasimauskaite - When We're Old ♦ Avusturya: Cesar Sampson - Nobody But You ♦ Estonya: Elina Nechayeva - La Forza ♦ Norveç: Alexander Rybak - That's How You Write A Song ♦ Portekiz: Claudia Pascoal - O Jardim ♦ Britanya: SuRie - Storm ♦ Sırbistan: Sanja Ilic & Balkanika - Nova Deca ♦ Almanya: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone ♦ Arnavutluk: Eugent Bushpepa - Mall ♦ France: Madame Monsieur - Mercy ♦ Çek Cumhuriyeti: Mikolas Josef - Lie To Me ♦ Danimarka: Rasmussen - Higher Ground ♦ Avustralya: Jessica Mauboy - We Got Love ♦ Finlandiya: Saara Aalto - Monsters ♦ Bulgaristan: EXUINOX -Bones ♦ Moldova: DoReDos - My Lucky Day ♦ İsveç: Binyamin Ingrosso- Dance You Off ♦ Macaristan: AWS - Viszlat ♦ İsrail: Netta - TOY ♦ Hollanda: Waylon - Outlaw In 'Em ♦ İrlanda: Ryan O'Shaughnessy -Together ♦ Kıbrıs: Eleni Foureira - Fuego ♦ İtalya: Ermal Meta e Fabrizio - Moro Non Mi Avete Fatto Niente (KÜLTÜR SERVİSİ)

EBU Eurovision yayınını boykot ihtimalini doğruladı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 12:01

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