Anne olunca ne anladÄ±m?

'BÃ¶yle midir, annelik, dÃ¼nyaya sadece ve sadece o Ã§ocuÄŸun annesi olarak bakmak mÄ±dÄ±r?'

Ä°lke IÅžIK

Ne acayip bir deneyimdir annelik. KutsanÄ±r, sevilip, sayÄ±lÄ±r, anne olan kadÄ±n diÄŸerlerinden ayrÄ±calÄ±klÄ± hisseder kendini adeta. Hangi sÄ±nÄ±ftan, hangi dünya görüÅŸünden olalÄ±m fark etmez, bir yaÅŸtan sonra anne olmak zorunluluÄŸu hatÄ±rlatÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde. Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz kendinizi bir anda evlenmiÅŸ, ertesi yÄ±l da kucaÄŸÄ±nÄ±zda bir çocukla bulabilirsiniz. Bir yaÅŸtan sonra evlenilir ve bir yaÅŸtan sona o evlilikten çocuk yapÄ±lÄ±r çünkü. Böyledir bu, tartÄ±ÅŸÄ±lmaz çoÄŸunlukla, yaÅŸanÄ±r.

BazÄ± ÅŸeylerin anne olunca anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± söylenmiÅŸtir hep. Ne bilindik bir sözdür deÄŸil mi? Reklam filmlerinden, dizi repliklerine kadar, bazen ÅŸakasÄ± yapÄ±lÄ±r, bazen ciddi ciddi anne olunca neleri anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatÄ±rken buluruz kendimizi.

Bu satÄ±rlarÄ± okuduÄŸunuz gün pek çok gazetenin özellikle pazar ekleri ünlü, güzel, kariyerli annelerin öykülerini yayÄ±nlamÄ±ÅŸ olacak. Her biri kiÅŸisel annelik öykülerini anlatÄ±rken istisnasÄ±z anne olunca anladÄ±klarÄ±nÄ± da anlatacak. Kesin ÅŸöyle baÅŸlayacak o cümleler; “Annem derdi de inanmazdÄ±m, anne olunca anladÄ±m bir çok ÅŸeyi, annemin deÄŸerini….” Böyle sürüp gider.

O pazar eklerindeki kadÄ±nlar, bir dadÄ± ordusuyla çocuk büyütmüÅŸlerdir ki; annelerini anlamak için uzun ve güzel zamanlarÄ± olmuÅŸtur. Bu arada hatÄ±rlatmadan geçemeyeceÄŸim, hakiki annelik Ä°ngiltere’deki DüÅŸes Cate’in hemen doÄŸum sonrasÄ± basÄ±na verdiÄŸi poz gibi deÄŸildir. Bir devlet hastanesinde, büyük zorluklarla yapÄ±lan doÄŸumun ardÄ±ndan pijamalar içinde berbat bir haldesinizdir esasen.

Evet ne diyorduk; nedir annelerimizin söylediÄŸi; “Anne olunca anlayacaksÄ±n, artÄ±k bir çocuÄŸun var, artÄ±k iÅŸin gücün bu, onun için yaÅŸayacaksÄ±n, birinci önceliÄŸin bu”. Budur anne olunca anlaÅŸÄ±lmasÄ± gereken…

Gerçekten böyle midir, annelik, dünyaya sadece ve sadece o çocuÄŸun annesi olarak bakmak mÄ±dÄ±r? Hayatta baÅŸka her ÅŸeyle iliÅŸkiyi buradan kurmak mÄ±dÄ±r? Bunu yapmayanlar, yapamayanlar ‘Ben kötü bir anne miyim?’ diye sorgulamalÄ± mÄ±dÄ±r kendini? KadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± sil baÅŸtan formatlayan bu iÅŸte babalÄ±k nerede durmaktadÄ±r mesela? Ya da bekar anneler, baba olmadan tek baÅŸÄ±na çocuk büyütmek olmayacak bir iÅŸ midir? Evliliklerin bir kÄ±smÄ±, asla büyümeyecek olan çocuklarÄ±n büyümesini mi beklemektedir sona ermek için?

Anne olunca anlaÅŸÄ±lmasÄ± gereken, doÄŸurduklarÄ±mÄ±za hayatÄ±mÄ±zÄ± adamak mÄ±dÄ±r gerçekten? Bu “muazzam” deneyimi normal normal sürdürmenin bir olanaÄŸÄ± olmalÄ±. Benim 13 yÄ±llÄ±k annelikten anladÄ±ÄŸÄ±m biraz da bu sanki. Anneyim ama politika yapabilmeliyim, anneyim ama her gün dört çeÅŸit yemek yapmak zorunda deÄŸilim, anneyim ama bütün hayatÄ±mÄ± onun üzerinden ÅŸekillendirmemeliyim. Çünkü öyle bir ÅŸeydir ki bu, bir anda kendinizi evinizin kadÄ±nÄ±, çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n anasÄ± ÅŸekline bürünmüÅŸ görebilirsiniz.

MÜKEMMEL ANNELÄ°K DÄ°YE BÄ°R ÅžEY YOK

ÇocuklarÄ±mÄ±za iyi bir gelecek için, iyi bir okulda okusun, iyi bir dersaneye gitsin, iyi ve saÄŸlÄ±klÄ± yemekler yesin, hobileri olsun, spor yapsÄ±n diye çalÄ±ÅŸÄ±p duruyoruz, sabahlara kadar fabrikada mesai yapan iÅŸçi kadÄ±n, masa baÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan memur kadÄ±n, pazarda sebze satan kadÄ±n, evde bütün yaÅŸamÄ±nÄ± kutsal ev iÅŸlerine adamÄ±ÅŸ kadÄ±n, hepimiz bunu yapÄ±yoruz. ÇalÄ±ÅŸÄ±yor, çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hayat böyle devam ederken bir de mükemmel anneliÄŸi arÄ±yoruz, çünkü “Ne biçim anne bu” diyorlar bize hemen, “Ama bu kadar sorumsuz olunmaz ki” diyeceklerle dolu etrafÄ±mÄ±z. Her dakika sorgulama, yetersizim, yetemiyorum, olmuyor duygusu.

Olmuyor doÄŸru, hiçbir zaman da olmayacak çünkü. Mükemmel annelik diye bir ÅŸey yok, olmamalÄ± da. Üstelik kapitalizm koÅŸullarÄ±nda annelik sÄ±nÄ±flÄ± bir ÅŸey. Ä°ÅŸçi anneler ile burjuva anneleri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rsak yazÄ± dizisi olur. Åžimdi acÄ± ama gerçek; bu kadar uÄŸraÅŸÄ±p didindiÄŸimiz halde, çocuklarÄ±mÄ±za o hayalini kurduÄŸumuz mükemmel hayatÄ± asla sunamayacaÄŸÄ±z. Yoksulluk, iÅŸsizlik, eÅŸitsizlik çözülmeden, çalÄ±ÅŸan herkes emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almadan, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k sistemi insana dayalÄ± kurulmadan, bu topraklarda özgürlük, barÄ±ÅŸ ve demokrasi olmadan biz anneler ne kadar mükemmel ötesi annelik yapsak da yetmeyecek, olmayacak.

Bu, iÅŸin sÄ±nÄ±fsal kÄ±smÄ±. Bir de, annelik bir ÅŸablon deÄŸil, sokmayalÄ±m kendimizi öyle gereksiz ÅŸeylere. Annemiz gibi annelik yapmayalÄ±m, baÅŸka anneler gibi de olmaya çalÄ±ÅŸmayalÄ±m. Annem gibi annelik yapmadÄ±m ben, anne olunca benim en çok anladÄ±ÄŸÄ±m ÅŸey, çok sevmeli çocuÄŸu, çocuk da bunu bilmeli, hissetmeli, anlamalÄ±. Ben bunu öÄŸrendim annemden, beni çok seven bir annenin önemini, deÄŸerini. Ama oÄŸlumun sÄ±rtÄ±na havlu koyan bir anne olmadÄ±m. Eve geç de gelen, arkadaÅŸlarÄ± ile dÄ±ÅŸarÄ±da takÄ±lan, toplantÄ± yapan, siyasetle uÄŸraÅŸan, futbol seven bir anne oldum (galiba).

ÅžÄ°MDÄ° BEN ANNEME DÄ°YORUM ‘ÇOK ÖNE ÇIKMA’ DÄ°YE

Annem bana her zaman “KÄ±zÄ±m çok önde olma, ÅŸu siyaseti çok ciddiye alÄ±yorsun, hobi olarak yapsan olmaz mÄ±” derdi, öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±mdan beri. Gezi döneminde anladÄ±k ki bunu bütün anneler söylüyormuÅŸ. Ne eÄŸlenceli duvar yazÄ±larÄ± vardÄ± hatÄ±rlayÄ±n. Sonra bir gün ne yaptÄ± o anneler, Taksim’e gelip çocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda durdular, öne çÄ±ktÄ±lar iÅŸte. Çünkü hayat oraya getirmiÅŸti onlarÄ±, yapmalarÄ± gereken oydu. Åžimdi de ben anneme “Dikkat et sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na, çok öne çÄ±kma” diyorum, gülüyoruz.

Annelik sürekli endiÅŸe edip, çocuÄŸu da o endiÅŸe içine çekmek, onun bizim uygun bulduÄŸumuz yerde olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak deÄŸil aslÄ±nda. “ÇocuÄŸunu düÅŸünen anne bunu yapmalÄ±” diye öÄŸretildiÄŸi için öyle yaptÄ± annelerimiz. ÇocuÄŸu korumak, onun güvende olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak en birinci görevimiz ya.

Åžimdi iÅŸler tersine döndü sanki. Annem benden daha iyi takip ediyor bazen gündemi. Ondan alÄ±yorum haberleri. Tabii hâlâ ‘Çok öne çÄ±kma’ diyor ama aslÄ±nda kendisi de önde bunu fark etti belki de. Åžu yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±za bir çift laf söylemenin bile cesaret gerektirdiÄŸi bu dönemler, belki de herkesi politik yaptÄ± iÅŸte, fark etmesek de herkes bir yanÄ±yla önde aslÄ±nda artÄ±k.

Çünkü unutmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyler var. Ankara, DiyarbakÄ±r, Antep, Suruç KatliamlarÄ±nda çocuklarÄ± öldürüldü annelerin ya da annesiz kaldÄ± çocuklar. Cizre’de ölen anneler ve çocuklarÄ± nasÄ±l unutabiliriz. Cezaevine çocuÄŸu ile giren AyÅŸe ÖÄŸretmen sonra, kadÄ±n cinayetlerinde öldürülen anneler, çocuklarÄ±nÄ± iÅŸ cinayetlerinde kaybeden, yoksulluktan intihar eden, bir KHK ile iÅŸinden edilen, açlÄ±kla terbiye edilen anneler… Seçime giden bir ülkede Anneler Günü’nde elbet bunlar hatÄ±rlanacak, elektrikli süpürge ile mutlu olan anne reklamlarÄ±na bakmayÄ±n siz.

Yine de anne olmayÄ± seçen, seçme ÅŸansÄ± olmadan bir anda kendini anne olarak gören her kadÄ±nÄ±n Anneler Günü kutlu olsun. Anne olmak istemeyenleri, olamayanlarÄ± da rahat bÄ±rakÄ±n, kimseye travma yaratmayÄ±n Anneler Günü diyerek. KadÄ±nlÄ±k buradan ÅŸekillenen bir ÅŸey deÄŸil, bunu en çok biz kadÄ±nlar birbirimize anlatmalÄ±yÄ±z galiba. Esas olan kadÄ±ndÄ±r, bu kadÄ±nlarÄ±n bazÄ±larÄ± annedir, bazÄ±larÄ± deÄŸildir, mesele bu kadar basit aslÄ±nda.

Ama eÄŸer anne olduysak, olunca anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey, çocuÄŸumuzu elinden tutup sürekli geriye çekmeye çalÄ±ÅŸmak, sürekli onu korumaya çalÄ±ÅŸmak olmasÄ±n artÄ±k. Seçim geliyor iÅŸte, annelerimizle, çocuklarÄ±mÄ±zla bu ülkenin geleceÄŸi için hep birlikte önde olalÄ±m. Hem hepimiz önde olunca bir tek bizim çocuÄŸumuz da öne çÄ±kmÄ±ÅŸ olmaz, çok mantÄ±klÄ± bana kalÄ±rsa. Ben annemle böyle anlaÅŸtÄ±m sanki, herkese de tavsiye ederim.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 MayÄ±s 2018 18:37

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