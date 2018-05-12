Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'e düşmesi kesinleşti

Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin ligin bitimine bir hafta kala TFF 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 33'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, tarihinde ikinci kez bir alt lige düşecek. Bu yenilgiyle 30 puanda kalan Ankara ekibinin ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Daha önce 1987-88 sezonunda 38 maçta topladığı 30 puanla bir alt lige düşen Gençlerbirliği, bir sene sonra yani 1988-89 sezonunda şampiyon olarak tekrar şu anki ismiyle Süper Lig'e yükselmişti. 1989-90 sezonundan beri aralıksız olarak Süper Lig'de yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip 29 sene sonra küme düştü.

Kırmızı-Siyahlı ekip Kardemir Karabük'ün ardından küme düşen ikinci takım oldu. (DHA)

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

www.evrensel.net