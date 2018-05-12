Tahir Elçi’nin fotoğrafı ‘örgüt propagandası’ sayıldı

Bursa’da gözaltına alınan Hatice Ateş'in Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğrafını Facebook profiline koyması suç unsuru olarak görüldü.

Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Hatice Ateş’e “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ateş’in sosyal medya hesabı profilinde bulunan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğrafı da ceza gerekçesi olarak gösterildi.

Bursa’da Aralık 2017’de yapılan operasyon ile gözaltına alınan Hatice Ateş, “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 18 Nisan’da hakkında Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Ateş’in sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardan yola çıkan mahkeme, Ateş’e “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay ceza vererek tahliye etti.

Geçtiğimiz günlerde gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, Ateş’in 28 Kasım 2015’te Sur’da Dört Ayaklı Minare’nin önünde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğrafını profiline koymasını da suç unsuru olarak gördü.

‘PROFİL RESMİNİ ELÇİ YAPTI’

Mahkemenin gerekçeli kararındaki ilgili bölümde "Sanığın kullanmış olduğu ‘Hatice Ateş’ kullanıcı adlı Facebook hesabının tüm kullanıcılara açık paylaşımlarının yapılan incelemesinde; 29 Kasım 2015 tarihli paylaşımı; şahsın Diyarbakır ili Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi isimli şahsın resmini profil resmi olarak güncellediği..." ifadeleri yer aldı. Ateş’in avukatları Bursa Bölge İdare Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. (Bursa/MA)

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