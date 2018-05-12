Cinsel istismara uğradığını öne sürüp balkondan yardım istedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde İlkay Ç. isimli kadın, taksici tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek balkondan yardım istedi.

Adana'da, 33 yaşındaki İlkay Ç. isimli kadın bir taksici tarafından alıkonulduğunu öne sürerek balkona çıkıp yardım istedi. Olayla ilgili evdeki taksi şoförü gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerine Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan İlkay Ç., iddiaya göre, apartmanın 2'nci katındaki balkona kendisini kilitledi. Evde zorla tutulduğunu, cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İlkay Ç., bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, İlkay Ç.'yi yangın merdiveni ile indirdi.

Polis ekipleri evdeki taksi şoförünü gözaltına alırken, İlkay Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (Adana/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 12:37

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