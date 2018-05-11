HDP'li Nadir Yıldırım'a Afrin paylaşımlarından fezleke

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım hakkında Afrin'e yönelik sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek fezleke hazırlandı.

Deniz TEKİN

Afrin'e yönelik operasyonlara gösterdiği tepkinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım için bu kez de Afrin'e yönelik Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla fezleke hazırlandı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Van Milletvekili Nadir Yıldırım'a fezleke düzenlendi. Yıldırım'ın, Afrin'e yönelik operasyonlara karşı açıklamalar ve paylaşımlar yapmasının ardından, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 7 milletvekili ile birlikte yargılandığı "KCK Ana Davası"nda Şubat ayında görülmesi gereken duruşması 22 Ocak'a alınarak avukatlar apar topar duruşmaya çağrılmıştı.

Yıldırım'ı tutukluluk süresini 5 yıl ile sınırlayan yasal düzenlemeye dayanarak 2014 yılında tahliye eden mahkeme, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine bu kez hakkında "Kuvvetli suç şüphesi" olduğu ve tutukluluk süresinin KHK ile 7,5 yıla kadar çıkarıldığı gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Meclis Başkanlığına gönderilen fezlekede, Yıldırım'ın adına kayıtlı olduğu ileri sürülen Twitter hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin şikayet üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'AFRİN TÜRKİYE İÇİN TEHDİT DEĞİL' PAYLAŞIMI DA SUÇ UNSURU

Yapılan araştırmada Yıldırım'ın Afrin operasyonuna tepki amacıyla 20 Ocak’ta sosyal medya hesabında yaptığı 3 paylaşım suçlamaya delil olarak gösterildi. Yıldırım'ın hesabında paylaştığı "Zeytin Yurdu Halkına bin selam olsun. Kuzeydeki kardeşleriniz olan ‘Güneş yurdu halkı’ her zaman sizinle olacak" ile “Afrin'i işgale kalmak Kürt halkına topyekun saldırı ve savaş demektir. Buna karşı sessiz kalmak onursuzluğu kabul etmektir. Onurlu halkımız dört parça Kürdistan'da gereken cevabı verecektir. Gün harekete geçme günüdür" twitleri suç unsuru olarak gösterildi.



Yıldırım'ın Twitter'da TT olan "#BabyKillerTurkey_Russia” tagını etiketleyerek "Afrin Türkiye için tehdit değil ve kimseye saldırmıyor. Türk Devleti Afrin'e saldırıyor çünkü Kürtler ve Kürtlerin kazanımlarına karşı. Bu duruma duyarsız kalmamalı ve Türk devletinin saldırıları önlenmeli" şeklindeki içerik de suçlamaya delil olarak gösterildi.

Fezlekede, Yıldırım'ın kendisine ait Twitter hesabında Afrin'e ilişkin yapılan paylaşımlarda, örgütün ulusal ve uluslararası kamuoyuna "masum" ve "iyi gibi lanse" edildiği, dolayısıyla örgütün bu yolla övüldüğü, yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, örgütün yanında yer alındığı, bu yolla "örgüt propagandası" yapıldığı iddia edildi. Yıldırım'ın "örgüt propagandası yapmak" suçunu işlediğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğunu, üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu ileri sürülen fezlekede, Yıldırım hakkında dava açılması için Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Yıldırım'ın dokunulmazlığının kaldırılması durumunda hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. (Diyarbakır/MA)

786 kişi Afrin paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 20:18

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