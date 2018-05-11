ODTÜ 8. Onur Yürüyüşü, yasağa rağmen gerçekleşti



ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nın çağrısıyla bir araya gelen binlerce öğrenci, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye karşı yürüdü.

Fizik bölümü önünde toplanan öğrenciler, burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler adına konuşan Özgür Gür, "Aşklarımızdan, var oluşumuzdan rahatsız olanlar bizleri iliklerine kadar hissedip bizle yaşamayı öğrenecekler" dedi.

Gür, üniversite yönetiminin yasakçı tutumuna karşı öğrencileri bir arada durmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Öte yandan rektörlüğün yasakladığı Onur Yürüyüşü için polis okula girdi, kitlenin dağılmasına rağmen uzun süre okulda kaldı.(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 20:08

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