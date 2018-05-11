Anadolu Üniversitesinde üniversiteleri bölen yasaya karşı eylem yaptı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri TBMM’de kabul edilen üniversiteleri bölen yasaya karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü KYK önünde dün toplanan öğrenciler Ana Kapıya yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘HİÇ BİZE SORDUNUZ MU?’

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay; bir gece yarısı önerge olarak sunulup komisyonda kabul edilen ve içinde Anadolu Üniversitesinin de bulunduğu 20 üniversitenin kurulması yönünde hazırlanan ve 16 üniversitenin bölünmesinj içeren yasanın mecliste onaylandığını belirterek “Sözde üniversite sayısını artırıp aslında eğitimin içini boşaltan, öğrencilere ve akademisyenlere dayatılan bu yasanın karşısındayız" dedi.

‘ÜNİVERSİTELER SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ!’

Büyük emeklerle kazandıkları üniversitenin, siyasi çıkarlar ve imara açılacak alanlar için peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Mutluay şunları söyledi: “Bize sorulmadan alınmakta olan bu kararlar bizler için kazanmış olduğu;

* İş bulmaya çalışan mezunların çalıştığı ya da çalışacağı projeler yeterli destek görülmeyeceği

* Sınıflar, labaratuvarlar ve gerekli donanım olmayacağı

* Sadece 1 liraya günde üç öğün yemek, kütüphanede çorba hizmeti gibi faydalanacağımız hizmet ve ayrıcalıkların hatıralarda kalacağı aşikardır."

“Bu saydığımız hakların elimizden alınmasını, bu kararı onaylamıyoruz!” diyen Mutluay; Kararın Meclisten geçse de üniversitelerden, öğrencilerden geçmeyeceğini, öğrencilerin kazanılmış olduğu haklardan vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Mutluay “Haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı direnmeye, bilimsel ve özgür akademiyi savunmaya devam edeceğiz!” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 19:58

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