Kıbrıs’ta Emek Gençliği üyeleri gözaltına alındı

Fotoğraf: Evrensel

Kıbrıs’ta Emek Gençliği üyeleri gözaltına alındı

    • 11 Mayıs 2018 19:50

    KKTC’de, idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anma etkinliği için afiş asan Emek Gençliği üyesi 2 genç gözaltına alındı.

    KKTC’de bugün öğle saatlerinde haftasonu yapılacak Denizler anmasının afişlerini asan Emek Gençliği üyesi 2 genç Girne’de gözaltına alındı. 

    ‘İhbar var’ denilerek gençlerin gözaltına alınmasının ardından evleri de arandı ve bilgisayarlarına el konuldu. Gençlerin emniyette ifadelerinin alınmalarının ardından yaklaşık 7 saatlik göz altından sonra  akşam saatlerinde serbest bırakıldı. (Girne/Evrensel) 

    Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 20:00
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