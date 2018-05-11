Adalet Bakanlığında çalışanlar zehirlendi

Adalet Bakanlığında çalışanı yaklaşık 60 kişi zehirlendi. Çalışanların yedikleri yemekten ötürü zehirlendikleri söyleniyor.

Adalet Bakanlığı çalışanları topluca zehirlendi.

Bugün çıkan yemek ile yaklaşık 60 vatandaşın zehirlendiği belirtilirken, zehirlenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis geldi. Yemekten zehirlendiği belirtilen çalışanlar, öğle yemeğinde kuru fasülye, pilav, sütlü tatlı ve cacık yemişlerdi. Adalet Bakanlığı yemeklerini kendi bünyesinde çıkartıyor. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 19:08

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