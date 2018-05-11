Mardin'de şiddetli yağmur sonucu ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle dönerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Mardin merkez ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları olurken Kızıltepe Otogarı Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle ulaşım aksadı. Park halindeki 2 araç sel sularıyla sürüklendi. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken sel sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Kent merkezinde yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda 3 ayrı noktada trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralanırken çok sayıda araçta hasar oluştu.

İş yerini su basan Abdurrezak Acu, mesaiye kalan 60'a yakın işçiyle sel sularına müdahale etiklerini ancak yetersiz kaldıklarını söyledi. Acu, "Zararımız büyük. İtfaiye ve işçilerin müdahalesine rağmen iş yerimiz yarım metre sular altında kaldı. Teslim etmek üzere hazırladığımız on binlerce lira değerindeki ürün ve depodaki kumaşların büyük kısmı zarar gördü. Yetkililere zamanında müdahale ettikleri için teşekkür ederiz. 200 kişiye ekmek kapısı olan iş yerimizdeki zararın karşılanması için de yardım istiyoruz" diye konuştu.

Sele altyapı eksikliğinin neden olduğunu söyleyen ilçe sakinlerinden Mehmet Ay ise soruna çözüm bulunmasını istedi. Ay, "İlçe merkezinin bu halde olması içler acısıdır. Millet, çocuklar perişan oldu. Yaklaşık yarım saat veya 45 dakika yağmur yağdı, sonrası gördüğünüz gibi. Karşıda esnaf arkadaşlarımızın iş yerleri sular altında kaldı. Suyu tahliye ediyorlar, perişan haldeler" dedi.

Fotoğraf: Nezir Güneş/DHA

(DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 12:32

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