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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması: 21 gözaltı kararı
11 Mayıs 2018 11:28
Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının "FETÖ/PDY" üyelerince sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polis Akademisi'ne yerleşen öğrencilere 'mahrem abilik' yapan, bir kısmının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 11:33
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