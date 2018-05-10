Türkiye Kupası'nın sahibi Akhisar Belediyespor

Final müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşıp 3-2 galip gelen Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın Akhisar Belediyespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmasının ardından Türkiye Kupası, Akhisar Belediyespor'a gitti.

Hakemliğini Cüneyt Çakır'ın yaptığı Ziraat Türkiye Kupası Finali bugün saat 20.30'da başladı. Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe karşısında 90 dakika sonunda 3-2 galip gelerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Akhisar Belediyespor'un gollerini 32. dakikada Miguel Lopes, 70. dakikada Abdoul Sissoko, 81. dakikada ise Helder Barbosa kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 56. dakikada Fernandao, 86. dakikada ise Josef De Souza'dan geldi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 22:27

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