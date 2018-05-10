ODTÜ öğrencileri Devrim Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiler

ODTÜ Öğrencileri tarafından düzenlenen geleneksel Devrim Yürüyüşü gerçekleşti. Fizik Bölümü önünde buluşan öğrenciler ODTÜ Oyuncularının ritim gösterisinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler adına ortak açıklamayı okuyan Kağan Özdemir; tüm baskılara rağmen, '68 hareketinin 50. yılında büyük bir coşkuyla Devrim Yürüyüşü'nü gerçekleştireceklerini söyledi. Özdemir "Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşullarda bu yürüyüşü, adımlarımızı ve sesimizi bu ülkede haksızlığa uğrayan ve sesi kısılmaya çalışılan ve bir TAMAM’la birleşerek baş eğmeyeceğini tekrar gösteren milyonlara ithaf ediyoruz." dedi.

ÖZDEMİR: YİNE AYAKTAYIZ! MÜCADELEMİZ SÜRECEK!

Üniversitelerin bölünmeye çalışıldığı, bilimsel eğitime tahammül edilemeyen bir dönemde üniversitelerini savunduklarını ifade eden Özdemir, sermaye- iktidar ortaklığıyla yapılan saldırıların Bahar Şenliklerinin yasaklanmasına kadar vardığını dile getirdi. Özdemir, ODTÜ öğrencilerinin geçmişten bugüne değişmeyen cesaret ve gücüyle bu saldırıları püskürterek şenliğini kazandığını belirtti. 26 yıldır zalime, zorbaya, yalana, talana, sömürüye karşı hep ayakta olduklarını ifade eden Özdemir, "Yine ayaktayız. Hem kendi geleceğimiz hem bütün bir toplumun geleceği için özgürlüğü kazanana ve onu eşitlikle taçlandırana dek mücadelemiz sürecek! Ve tarihte hiçbir zorbalık, gerçeklerin ve haklılığını gerçeklerden alan fikirlerin gücüyle boy ölçüşemedi, ölçüşemeyecek." diye konuştu. Açıklamanın ardından Devrim Stadyumu'na yürüyen öğrenciler, stadyuma mumlarla "devrim" yazdılar. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 20:32

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