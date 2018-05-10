Çin, Japonya ve Güney Kore’den ortak bildiri

Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in gerçekleştirdiği zirve sonrası bildiri yayınlandı.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in dün (çarşamba) Tokyo’da gerçekleştirdiği üçlü toplantının ardından ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride, Çin ve Japonya’nın, Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında 27 Nisan’da gerçekleşen tarihi görüşmeyi; yarımadada barış, refah ve birleşmeyi sağlamayı amaçlayan deklarasyonun yayınlanmasını; Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına ve kalıcı barış mekanizması oluşturulmasına dair ortak hedeflerin ortaya koyulmasını takdirle karşıladığı belirtildi.

Çin Ulusal Radyosu’nun haberine göre, buluşmanın yanı sıra üç lider, İş Zirvesi’ne ve ortak basın konferansına da katıldılar. Liderlerin üçlü bir serbest ticaret anlaşması amacıyla müzakereleri hızlandırmayı ve bölgesel kapsamlı ekonomik işbirliğini yakın zamanda başarmayı vaat ettikleri belirtildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 16:37

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