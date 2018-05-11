10. Kocaeli Kitap FuarÄ±: Fuara katÄ±lÄ±m yoÄŸun sahaflara ilgi az

Kübra LAZ

Halil YILMAZ

Kocaeli

Çocuk EdebiyatÄ± temasÄ±yla düzenlenen Kocaeli Kitap FuarÄ±, UluslararasÄ± Fuar Merkezi’nde devam ediyor. 13 MayÄ±s akÅŸamÄ±na kadar kitapseverlerle buluÅŸacak olan fuarda, söyleÅŸi, panel ve imza etkinlikleri düzenleniyor, yazarlar okurlarÄ±yla buluÅŸuyor. Bu yÄ±l 10’uncusu düzenlenen fuara katÄ±lan yayÄ±nevi, yazar ve kitapseverlerle konuÅŸtuk. OkurlarÄ±n yoÄŸun olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda, sahaflar ise eskiye nazaran kendilerine ilginin azaldÄ±ÄŸÄ± kanaatinde... ÇocuklarÄ±n yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ± ise fuara renk katÄ±yor. AyrÄ±ca birçok meraklÄ± okur kafalarÄ±na takÄ±lan sorularÄ± araÅŸtÄ±rmak için fuarda kitap ve materyal arayÄ±ÅŸÄ±nda.

‘FUARA KATILIM GAYET Ä°YÄ°’

Bu yÄ±l fuara ikinci kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Betül Seliner, aradÄ±ÄŸÄ± kitaplarÄ± kolaylÄ±kla bulabildiÄŸini söylüyor. Birçok kitabÄ±n bir arada olmasÄ±nÄ±n oldukça avantajlÄ± bir durum olduÄŸunu belirten Seliner, “Bu yÄ±l Kocaeli Üniversitesi ÖÄŸrenci Konseyi ile katÄ±ldÄ±m, burada görevliyim. ÇekiliÅŸler yapÄ±yoruz, etkinlikler düzenliyoruz, stantlarÄ±n sorunlarÄ± ile ilgileniyoruz” dedi. Seliner, “Fuara katÄ±lÄ±m gayet iyi, yoÄŸun ve güzel. Ä°nsanlar da gayet ilgili. Fuarda olan genel indirimlerden de oldukça memnunlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘SAHAFLAR Ä°LGÄ° GÖRMÜYOR’

Geçen yÄ±llarda okuyucu olarak katÄ±lan ancak bu yÄ±l sahaf olarak fuarda bulunan OÄŸuz KaÄŸan Åžen, “Fuarda öÄŸrencilerin oldukça yoÄŸun bir katÄ±lÄ±mÄ± var ancak üniversite öÄŸrencilerinin katÄ±lÄ±mÄ± oldukça az, galiba hafta sonunu bekliyorlar” dedi. SahaflarÄ±n eskisine nazaran çok ilgi görmediÄŸini, büyük yayÄ±nevlerinin indirimlerinin onlarÄ± zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžen, “Bir yandan da büyük yayÄ±nevleri kitap basmasa sahaflara kitap düÅŸmez. Büyük yayÄ±nevleri olmasa sahaflarda olmaz. SahafÄ±n da kendi ihtiyaçlarÄ± düÅŸünüldüÄŸünde kâr etmesi gerekiyor” dedi.

‘ÇOCUKLARIN KATILIMI GÜZEL’

UzaÄŸÄ± Olmayan YarÄ±nlar KitabÄ±nÄ±n YazarÄ± Gonca YÄ±ldÄ±z imza günü için fuara gelmiÅŸ. ÇocuklarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± güzel bulduÄŸunu ifade eden YÄ±ldÄ±z, “Fuara katÄ±lÄ±m oldukça yüksek. Ä°mza günüme de etkinliklere de oldukça fazla katÄ±lÄ±m oldu. AslÄ±nda çok kitap okumayÄ± seven bir ülke deÄŸiliz. Ancak çocuklara sevdirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar bu güzel bir ÅŸey” dedi.

‘OKUYUCU BÜTÇESÄ°NÄ° DÜÅžÜNÜYOR’

Kor Kitap standÄ±nda görevli Emekli ÖÄŸretmen Dursun Deniz ise, indirimlerin okuyuculara çekici geldiÄŸini düÅŸünenlerden. Yeni bir yayÄ±nevi olmalarÄ±na raÄŸmen stant açacak kitabÄ± kÄ±sa sürede bastÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Deniz, “Evrim tartÄ±ÅŸmalarÄ± güncelliÄŸini koruyor, en çok sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kitap evrim üzerine olanlar. Teorik kitaplar da okunuyor. Okuyucu kitap alÄ±rken bütçesini düÅŸünüyor. Kendini zorlayarak kitap alanlar çok sayÄ±da. Ekonomik durum insanlarÄ±n cebini, cepler de kitap alÄ±mlarÄ±nÄ± etkiliyor” dedi.

‘DEÄ°ZMÄ° ARAÅžTIRIYORUM’

YayÄ±nevi stantlarÄ±nÄ± gezerken konuÅŸtuÄŸumuz Mehmet Gün, fuara ilkinden bu yana katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°nsanlarÄ±n kavgayÄ± fikirlerle yapmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapan Gün, “Fuar her sene geliÅŸiyor. Ä°lk kurulduÄŸu zaman bile geç kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtim. Kitap fuarlarÄ± gibi ÅŸeyler insanlarÄ±n geliÅŸmesinde büyük önem arz ediyor. Ülkemizde birçok sorun var ve bunun bilgi ile aÅŸÄ±labileceÄŸini düÅŸünüyorum. Ä°nsanlarÄ±n kavga ederken dahi bunlarÄ± fikirleri ile yapmasÄ± gerekiyor. Bu yÄ±l kafasÄ±na takÄ±lan sorunun deizm olduÄŸunu söyleyen Gün, “Dört tarafÄ± camilerle çevrili bir ülkede gençler neden deizme, ateizme kayÄ±yor? Bunu araÅŸtÄ±rÄ±yorum ve gerekli kitaplarÄ± fuarda bulabiliyorum” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 MayÄ±s 2018 16:36

www.evrensel.net