Özcan Yaman ve Sennur Sezer’den ‘İzler ve Sözler’

Gıda-İş Sendikası'nın 'İzler ve Sözler' sergisi Fotoğrafçı Özcan Yaman’ın karelerini Şair Sennur Sezer’in dizeleriyle buluşturuyor.

Fotoğrafçı Özcan Yaman’ın çektiği karelere Şair Sennur Sezer’in yazdığı dizelerden oluşan “İzler ve Sözler” sergisi Gıda-İş Sendikası tarafından Barış Manço Kültür Merkezinde açılıyor. 42 adet fotoğraftan oluşan sergide Özcan Yaman’ın çektiği Sennur Sezer’in portre ve yaşamından kareler de yer alıyor. 12 Mayıs, Cumartesi günü saat 17.00’de açılacak olan sergi 18 Mayıs’a kadar görülebilecek.

TÖREN, 12 HAZİRAN’DA

Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen Edebiyatın Yorulmaz İğnesinin anısını yaşatmak için düzenlenmen “Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri” ödülleri 12 Haziran’da Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenecek olan törende sahiplerini bulacak. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ödülleri şiir dalında Özge Sönmez “Güle Batır Öfkeni” adlı dosyasıyla, Özge Sönmez ‘e öykü dalında ise “Kaybolanın Hikayesi” adlı dosyasıyla Cem Kertiş’e verilmişti. “Neyse” isimli dosyasıyla Altan Doğan şiir dalında, Onur Akbaba ise “Büvek” adlı dosyasıyla juri özel ödülüne değer görülmüştü. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 20:32

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