Çırçır fabrikası işçisi ölü bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çalışan Murat Yalçın, metruk bir binanın önünde ölü bulundu.

Turgutlu'daki bir çırçır fabrikasında çalışan Murat Yalçın, metruk bir binanın önünde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Turgutlu’nun İzzettin Mahallesi Geren mevkiindeki tarlasına giden bir köylü, yakındaki metruk bir binanın önünde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edip, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Düşüp, başını yerdeki taşa çarparak öldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için olay yerine İzzetin Mahallesi Muhtarı Mevlüt Ülgür çağrıldı. Ülgür, ölen kişinin, Turgutlu’daki bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Murat Yalçın olduğunu söyledi.

Yalçın’ın dün akşam üzeri motosikletiyle işten eve dönüşte, sağanak yağış sırasında sığındığı metruk binadan dışarı çıkarken düşüp, başını yerdeki taşa çarpmış olabileceği ileri sürüldü.

Murat Yalçın’ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (Manisa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 18:51

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