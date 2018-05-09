Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali başlıyor

Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali için Haluk Elbe Konferans Salonu’nda basın toplantısı yapıldı.

Sanatseverleri 10-13 Mayıs tarihleri arasında binlerce yıllık bir kültüre sahip olan Bergama’ya toplayacak olan Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali için Haluk Elbe Konferans Salonu’nda basın toplantısı yapıldı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Türkiye’de örneği olmayan bir deneyim alanı hazırladıklarını ifade etti.

Gönenç; “Bergama Anadolu’nun tiyatrolar konusunda en görkemli ve anıtsal yapılarına sahip eski kadim şehirlerinden birisi. 6 yıl önce Antik Tiyatrolar Festivali yapma fikrimiz vardı, fakat somutlaştıramadık. Bir yıl önce Bergama-Berlin köprüsünün bu festival ile oluşturulabileceği yönünde bir öneri geldi. Zeus Sunağı zaten aramızda bir bağ ve bu bağı güçlendirme adına bu organizasyonla vurgu yapabileceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Festivalin organizasyon sorumlusu Eren Arıkan ise; “Bergama’nın binlerce yıllık mekanları ve kültürü ile beslenecek olan festival, yerel halk, seyirci ve sanatçı arasında gerçek anlamıyla karşılıklı bir ilişki kurmayı amaçlıyor. Etkinlikler tarihle iç içe büyüleyici antik tiyatro Asklepion, modern kültür merkezi BerKM, ünlü kilise Kızıl Avlu, muhteşem Akropolis, Bergama’nın meydanları, parkları ve dar taş sokaklarında gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

FESTİVAL KONSERLE BAŞLIYOR

“Berlin-Bergama”, “Asklepion”, “Müdahale” ve “Birlikte Yapalım” olmak üzere 4 bölümden oluşan festival 10 Mayıs Perşembe akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda ki “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” konseri ile başlayacak. Aynı akşam saat 20.30’da ise Bergama Şehir Tiyatrosu “Zincire Vurulmuş Antigone” adlı oyunu Asklepion’un etkileyici atmosferinde sergileyecek. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 15:24

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