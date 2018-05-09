Mehmet Ayvalıtaş davasının dosyası dördüncü kez bilirkişide

Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin davanın 19. celsesi görüldü. Davanın dosyası dördüncü kez bilirkişiye yollanacak.

Gezi direnişi döneminde Ümraniye’de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin davanın 19. celsesi görüldü.

Mahkeme, müşteki avukatların talebi doğrultusunda tarafların kusur oranlarını belirlemek için dosyayı dördüncü kez bilirkişiye yollamaya karar verdi. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19. duruşmasında söz alan Avukat Sevgi Evren Köroğlu “Adli Tıp Uzmanlar Kurulu raporu kabul edilebilir bir şey değil. Bu rapor dosya kapsamını incelememiş, irdelememiştir. Bu rapor yok hükmündedir, karara dayanak yapılamaz diye düşünüyoruz” dedi. Olayın meydana geldiği yolda yayaların girişini engelleyen bir bariyerin söz konusu olmadığını söyleyen Köroğlu, “Dosyanın, İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı’nda görevli bir heyete gönderilerek keşif yapılmasını ve yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Söz alan Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş da “İçim yanıyor. Askere gidecekti. İki ayı vardı, öldürüldü. Katilleri de burada serbest. Eğer adalet yerine gelmezse sizi Allah’a havale ediyorum” dedi.

Mahkeme, tarafların kusurunun belirlenmesi için dosyayı İTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı’nda görevli 3 kişilik bilirkişi heyetine göndererek duruşmayı erteledi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 15:02

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