Şehriban Dinç cinayetinde azmettiriciler de yargılanacak

Eşi Esat Dinç tarafından öldürülen Şehriban Dinç’e ilişkin yürütülen soruşturmaya gizli tanık dahil oldu.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesi Kevenli TOKİ’de 24 Aralık 2016 tarihinde eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen Şehriban Dinç’e ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili sanığın aile bireylerinden K. Dinç, C. Dinç ve M. Dinç hakkında ‘Cinayeti azmettirme’ şüphesiyle yeni iddianame hazırladı.

AİLE BİREYLERİ TEHDİT ETMİŞ

İddianamede, sanıkların ‘azmettirme’ suçunu nasıl ve nerede yaptıkları tek tek sıralanarak, “İddia edilen eylemin 25.09.2016 tarihinde, evde maktul müşteki ve maktulün kardeşleri de olduğu halde, maktulün kardeşi olan T. Dinç’in evine gelerek, bunlara hitaben ‘Şehriban’ı ya siz öldüreceksiniz ya da biz öldüreceğiz’ şeklinde beyanda bulundukları ve bunların ana dosya şüphelisi olan Esat’ı Şehriban’ı öldürmek için azmettirdikleri” şeklinde açıkladı.

KARAKOLA BAŞVURU İDDİANAMEDE

Tanıkların beyanlarının yanı sıra Şehriban Dinç’in öldürülmeden 3 ay önce, 30 Eylül 2016’da Van Baro Başkanlığı Adli Yardım Bürosuna el yazısı ile yazdığı dilekçesi ve İki Nisan Polis Karakoluna giderek “Eve geldiler beni ölümle tehdit ettiler, aileme siz öldürmezseniz biz öldüreceğiz dediler. Eğer benim başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur” ifadelerinin yer aldığı şikayet dilekçesi de delil olarak sunuldu.

Savcılık deliller ve tanık beyanları kapsamında 3 şüphelinin de ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Davanın ilk duruşması 13 Temmuz 2018 tarihinde Van 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 14:53

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